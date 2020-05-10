Аддис-Абеба, 10 мая 2020, 22:10 — REGNUM Подтвержденное число случаев COVID-19 на африканском континенте превысило 61 тысячу, 10 мая сообщает Africa CDC.
По информации Центров контроля заболеваний Африканского союза, к настоящему моменту число инфицированных коронавирусной инфекцией на континенте составляет 61 165. Умерли от заболевания 2239 человек.
Из всех выявленных случаев коронавируса 9420 приходятся на ЮАР. Максимальное число погибших от COVID-19 в Египте, 514 человек.
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