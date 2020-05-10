Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Редакция портала DSOGaming протестировала производительность симулятора грузовиков SnowRunner. Публикация с результатами тестов была размещена 10 мая на сайте издания.

Для тестирования журналисты использовали ПК, оборудованный процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (3600 МГц). Игру тестировали на видеокартах Radeon RX580 RX Vega 64 от AMD, и RTX 2080Ti, GTX 980Ti и GTX 690 от NVIDIA.

Получить стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1080p удалось на видеокартах AMD Radeon RX Vega 64 и RTX2080Ti. Процессор GTX980Ti не смог справиться с поставленной задачей. При разрешении 2560 на 1440 пикселей эту частоту кадров обеспечила лишь RTX 2080Ti. Подробные результаты тестов желающие могут найти в публикации DSOGaming.

Разработкой SnowRunner занималась компания Saber Interactive. Игра предлагает геймерам управлять 40 различными моделями тяжёлых грузовых машин, передвигающихся по заснеженной местности.

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