Женева, Швейцария, , 00:16 — REGNUM Число случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 3 917 366, зарегистрировано 274 361 смертей. Об этом 10 мая сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, что за минувшие сутки в мире было выявлено 61 578 новых случаев инфицирования, скончались от COVID-19 8499 человек.

Наибольший прирост числа инфицированных за последние сутки отмечен в США — 75 364 случая, в Великобритании — 31 587, в Италии — 30 395, в Испании — 26 478 и во Франции — 26 268.

Наибольшее количество жертв COVID-19 за минувшие сутки наблюдается в США — 5475 человек, в Бразилии — 751, в Великобритании — 346, в Испании — 227, в Мексике — 199, в Италии — 194 и в Канаде — 157.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира не торопиться с отменой карантинных мер и продолжать жесткий эпидемиологический надзор.

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