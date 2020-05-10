Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Ошибка в онлайн-шутере Call of Duty: Warzone делает невозможным возвращение в игру членов команды. Об этом 10 мая сообщил портал Game Rant.

Она связана с возможностью геймеров возвращать в игру сокомандников за плату в случае, когда они повержены. Некоторые игроки при попытке совершить это действие стали получать сообщение, что их сокомандник уже вернулся, несмотря на то, что этого не произошло. Геймеры стали жаловаться на эту ошибку на форуме Reddit.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Call of Duty: Warzone решили убрать из игры вертолёты. Некоторые геймеры предположили, что причиной такого решения стали частые ошибки, связанные с работой этих транспортных средств.

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