Исламабад, , 21:50 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Пакистане достигло 30 334, сообщили 10 мая в пакистанском правительстве.

За минувшие сутки количество случаев COVID-19 в Пакистане выросло на 869. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 659, число излечившихся — 8063.

Больше всего заболевших выявлено в провинции Синд, Пенджаб на втором месте, Хайбер-Пахтунхва — на третьем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индии количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 62 939, летальных исходов — 2109.

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