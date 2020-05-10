Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Игра Rebel Inc. британской студии Ndemic Creations получила режим кампании. Об этом 10 мая сообщил журнал PC Gamer.

Последнее обновление Escalation связывает отдельные игровые сценарии Rebel Inc. в единую кампанию. Кроме того, оно добавило в игру приспосабливающихся мятежников и новые тактики противодействия им по мере продвижения по регионам.

Например, повстанцы могут научиться передвигаться по рекам. Также в игру были добавлены такие события, как спады в экономике и вооружённые захваты власти.

Релиз Rebel Inc. состоялся на iOS 5 декабря 2018 года, на Android — 7 февраля 2019-го. Версия для ПК вышла в продажу 15 октября 2019 года.

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