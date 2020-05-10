Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Релиз новой игры про Бэтмена от студии WB Montreal может состояться уже 12 мая 2020 года. Об этом 10 мая сообщил портал Screen Rant со ссылкой на инсайдеров.

Пост с информацией разместил на форуме Reddit пользователь по дником BloomMilk. Он сообщил, что вскоре выйдут две игры, одна из которых является проектом WB Montreal, которая ранее работала над Batman: Arkham Origins и Batman: Arkham City.

Он отметил, что новая игра будет представлять собой «общую перезагрузку истории», а её геймплей будет похож на геймплей предыдущих игр. Уже на своей странице в Twitter инсайдер посоветовал фанатам подождать и сказал, что игра будет «крутой и весёлой».

Релиз Batman: Arkham Origins состоялся 25 октября 2013 года. Бюджет игры составил $124 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики серии игр Mafia намекнули на скорый анонс