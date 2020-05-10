Оттава, 10 мая 2020, 21:09 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Канаде за сутки увеличилось на 100 человек, до 4728, 10 мая сообщает агентство Associated Press.
Согласно официальному отчету, число подтвержденных случаев COVID-19 в Канаде выросло до 67 996. Прирост смертей и новых случаев коронавирусной инфекции находится вблизи минимальных значений с конца марта.
Провинции Канады уже начали постепенную отмену ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
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