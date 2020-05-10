Ржев, Тверская область, , 22:44 — REGNUM Торжественная церемония открытия Ржевского мемориала советскому солдату, перенесенная из-за сложной эпидемиологической ситуации, может состояться 22 июня. Об этом 10 мая сообщается на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Сейчас рассматривается предложение ветеранов открыть Мемориал 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны», — цитирует пресс-служба исполнительного директора РВИО Александра Баркова.

Он отметил, что мемориальный комплекс, включая работы по благоустройству и формирование экспозиции музейного павильона, был полностью готов еще в конце апреля.

«Однако, с учётом эпидемиологической ситуации церемония открытия была перенесена на более позднее время», — подчеркнул Барков.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании в Тверской области Мемориала советскому солдату впервые заговорили в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. По итогам творческого конкурса для реализации выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал, состоялось 12 ноября 2018 года. Открытие комплекса планировалось к празднованию 75-летия Великой Победы в мае.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных боев. В 1942—1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Сражения подо Ржевом сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

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