Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».
По его словам, в случае снижения роста заражений коронавирусом обязанность носить маску может быть отменена в течение лета. В этом случае не исключена возможность возобновления работы детских садов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 15 232.
Читайте ранее в этом сюжете: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине превысило 15 тыс