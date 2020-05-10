Киев, , 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».

По его словам, в случае снижения роста заражений коронавирусом обязанность носить маску может быть отменена в течение лета. В этом случае не исключена возможность возобновления работы детских садов.

Ляшко «Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350 — 500 случаях, и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 15 232.

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