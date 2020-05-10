Лондон, , 21:56 — REGNUM В Великобритании за сутки выявили 3923 случая заражения коронавирусом. Об этом 10 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составило 219 183 .

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 31 587 человек, за сутки умерли 269 человек.

Напомним, ранее британский министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик сообщил, что правительство Великобритании будет использовать новую шкалу для оценки угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии ввели новую шкалу угрозы коронавирусной инфекции