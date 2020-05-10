Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Миллиард доз вакцины от коронавируса намерена произвести в 2021 году американская корпорация Johnson & Johnson, передаёт 10 мая ABC.

Сейчас, отмечают в корпорации, ведётся работа по созданию препарата, а на осень 2020 года запланированы клинические испытания. К концу года вакцину начнут производить.

Напомним, о том, что Johnson & Johnson начала разработку вакцины против коронавируса, стадо известно ещё в конце января.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ВОЗ заявили 10 мая, что в росте распространения пандемии можно говорить о плато.

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