Рим, , 19:44 — REGNUM Сильвия Романо, 25-летняя гражданка Италии, была освобождена из плена исламистов и в воскресенье, 10 мая, вернулась в Рим.

Девушка была похищена 18 месяцев назад в Кении. В Африке она занималась волонтерской деятельностью.

Операция по ее освобождению была проведена совместно итальянскими и турецкими спецслужбами, рассказал журналистам встречавший Сильвию Романо в римском аэропорту премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Девушка поблагодарила правительство своей страны и призвала продолжать усилия по освобождению из плена еще нескольких захваченных радикальными исламистами в Африке граждан европейских стран.

Наблюдатели при этом отмечают, что вернувшаяся девушка была одета в никаб (платье, закрывающее тело и голову). По данным некоторых СМИ, Сильвия Романо за время плена приняла ислам. По другой версии, такая одежда скрывает ее раны.