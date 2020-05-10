Анкара, , 19:35 — REGNUM В Турции за сутки выявлены более 1,5 тыс. новых случаев COVID-19. Об этом сообщил сегодня, 10 мая, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, за сутки выявлены 1,5 тыс. новых случаев заражения коронаирусом. За сутки скончались 47 пациентов. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составило 138 тыс. человек.

Министр Коджа отметил, что число новых случаев COVID-19 в Турции достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших — с 31 марта.