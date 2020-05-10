Тихвин, Ленинградская область, , 19:11 — REGNUM В Ленинградской области из Тихвинской межрайонной больницы имени А. Ф. Калымкова сбежал 16-летний школьник, у которого подтверждён диагноз COVID-19. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Установлено, что молодой человек самовольно покинул закрытое коронавирусное отделение 10 мая в 3:30 по московскому времени. С собой беглец взял телефон. На звонки он отвечает, однако не сообщает о своем местоположении. Юноша пообещал, что обязательно вернется в самое ближайшее время.

Однако медики сообщили об инциденте в полицию. Оказалось, что молодой человек сбегает из больницы уже не первый раз.

Причины побега устанавливаются, школьника ищут.