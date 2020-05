Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Разработчики The Last of Us Part II заявили, что они не имеют отношения к рекламному тексту, в котором говорится, что в игре можно будет убивать собак. Об этом 10 мая сообщил портал Screen Rant.

Текст был размещён на портале компании GameStop, его автор сообщил читателям, что у злодеев Last Of Us 2 будут любимые собаки и если Элли будет их убивать, то она заставит «рыдать» хозяев. Руководить пресс-службы Naughty Dog Арне Мейера заявил на своей странице в Twitter, что сотрудники студии не писали этот текст и никоим образом не участвовали в его написании.

https://twitter.com/arnemeyer/status/1258476005057945600

The Last of Us Part II выйдет в продажу 19 июня 2020 года. Разработчики 6 мая 2020 года выложили в сеть сюжетный трейлер игры.

