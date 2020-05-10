Бердянск, Украина, , 18:04 — REGNUM Два человека погибли и трое пострадали в дорожной аварии в городе Бердянске (Запорожская область, Украина), передаёт 10 мая «112 Украина».

Столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen на улице Макарова. Корейская машина, за рулём которой находился мужчина 1999 г.р., выехал на встречку.

На месте ЧП погибли водитель и один из пассажиров Daewoo. Травмы получили три человека, в том числе водитель Volkswagen. Все пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Винницкой области погибли трое украинских военных: микроавтобус, в котором они ехали, врезался в дерево.

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