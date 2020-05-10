Кишинёв, , 18:43 — REGNUM В Молдавии число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 4927. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

«На сегодняшний день подтверждено 60 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 4927 случаев», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала эпидемии в стране выздоровели 1958 человек, скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 169 пациентов.

Напомним, ранее в пресс-службе Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Молдавии сообщили, что в двух населенных пунктах — Етулия и Чишмикиой Вулканештского района Молдавии 10 мая, согласно распоряжению №27 комиссии по чрезвычайным ситуациям, окончился карантин.

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