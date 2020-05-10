Париж, , 17:44 — REGNUM Аэропорт «Орли» может открыться в конце июня, если стабилизируется ситуация в сфере здравоохранения во Франции. Об этом 10 мая сообщил госсекретарь при министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари в эфире радио RTL.

Как пояснил Джеббари, в случае, если ситуация в сфере здравоохранения станет хорошей, либо значительно улучшится, парижский аэропорт «Орли» будет открыт 26 июня.

Также Джебарри уточнил, что операторы авиалиний должны предоставить в ведомство достаточно надёжные программы полётов. При этом госсекретарь не смог назвать точную дату возобновления полётов и когда люди смогут начинать бронировать билеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Орли», закрытый в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, может открыться только осенью.

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