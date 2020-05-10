Москва, , 17:44 — REGNUM Несмотря на ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, празднование Дня Победы удалось провести на высоком уровне. Более того, в результате были опробованы принципиально новые форматы, которые теперь будут использованы в организации праздничных мероприятий в будущем. Об этом корреспонденту 10 мая заявил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

«Были опасения, что не получится, но я считаю, что у нас всё получилось», — заявил Комков.

«С помощью дистанционных форм очень много внимания было уделено ветеранам — концерты во дворах, поездки… Я считаю, что мы провели праздник на достойном уровне и обогатили себя новыми возможностями. И очень важно, что мы очень сильно вовлекли в процесс молодое поколение», — указал он.

По его словам, многие проекты, которые были реализованы в День Победы на этот раз, наверняка получат дальнейшее развитие.

«Посмотрите, сколько вышло интернет-проектов, проектов онлайн. Мы открыли для себя новые возможности и коммуникации при проведении праздника, было очень много общественных инициатив. Я сужу по Курску, когда простые люди выкладывали что-то в интернет, устраивали, как сейчас модно говорить, «челленджи», коллективные онлайн-проекты», — отметил Комков.

Акцент на интернет-форматах также стал благоприятным фактором для распространения знаний о войне в молодёжной среде, указал он.

«Празднование так сильно ушло в интернет, что, мне кажется, мы смогли рассказать об истории, о значимости праздника той группе, которой и нужно патриотическое воспитание, — молодёжи. Молодёжь поучаствовала в «челленджах», онлайн-проектах, и, на мой взгляд, это очень важно, потому что теперь наша молодёжь будет понимать, что Великую Отечественную войну выиграли не на Перл-Харборе и не американцы», — пояснил Комков.

«Конечно, нужно подвести статистику, кто, как и где. Но, мне кажется, что это очень хороший задел. Ну, а в офлайне, как президент говорил, мы отметим этот праздник неоднократно», — добавил член Общественной палаты РФ.