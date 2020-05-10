Баку, 10 мая 2020, 17:26 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Азербайджане достигло 2519, сообщили 10 мая в правительстве страны.
За минувшие сутки прибавилось ещё 97 случаев. Количество летальных исходов достигло 32, число излечившихся — 1650.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армении количество случаев COVID-19 достигло 3313, в Грузии — 635.
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