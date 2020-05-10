Эр-Рияд, , 17:01 — REGNUM Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Саудовской Аравии достигло рекордного значения — 1912, сообщили 10 мая в местном минздраве.

Такого суточного прироста случаев COVID-19 в стране ещё не было.

В итоге общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 39 048. Число излечившихся достигло 11 457, количество летальных исходов — 246.

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