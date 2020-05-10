Архангельск, , 16:55 — REGNUM В Архангельской области ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продлили до 31 мая. Решение об этом было принято сегодня по итогам заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, до того, как власти начнут ослаблять режим повышенной готовности, в регионе будет увеличен объема коечного фонда инфекционного профиля для лечения пациентов с COVID-19 еще на 460 коек. Напомним, на сегодняшний день в регионе уже функционирует 633 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, более трети из них сегодня не заняты пациентами. Кроме того, будет усилена работа по увеличению мощностей лабораторий, на базе которых проводятся исследования на коронавирус.

«Выполнение регионом этих двух задач, а также усиление контроля за соблюдением мер профилактики — как гражданами, так и работодателями — позволит нам с соблюдением требований Роспотребнадзора рассматривать возможность постепенного ослабления ограничительных мер. Всем ответственным за эти направления структурным подразделениям и ведомствам необходимо сконцентрировать свои усилия на решении этих задач», — подчеркнул врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 мая с нарастающим итогом в Архангельской области выявлено 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом 53% заболевших переносят инфекцию легко и даже не имеют клинической симптоматики. Восемь пациентов на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии.