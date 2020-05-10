Бишкек, , 16:51 — REGNUM Вывезенные в Киргизию из российского города Соль-Илецка киргизские мигранты отказались подчиняться требованиям медиков и попытались устроить побег из карантина. Об этом сегодня, 10 мая, на брифинге в правительстве заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По словам замглавы минздрава, для того чтобы успокоить взбунтовавшихся граждан, медики были вынуждены вызвать правоохранительные органы, которые в итоге навели порядок в обсервационной зоне.

«Эти мигранты противодействуют врачам и не понимают серьезность ситуации и рисков для их же родственников, родителей и знакомых. Мы стараемся проводить разъяснительные работы», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что 7 мая 2020 года из города Соль-Илецка Оренбургской области России в Киргизию вывезли более полутысячи киргизстанцев. Впоследствии у 55 из них выявлено заражение коронавирусом.

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