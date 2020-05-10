Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM В Екатеринбурге главный врач больницы №24 оштрафован на 100 тысяч рублей. Такое решение вынес Чкаловский райсуд.

Гражданин был признан виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Инициатором привлечения медика к ответственности стал Роспотребнадзор.

Главврач отрицает свою вину. В суде он заявил, что следовал предписаниям Минздрава России, которым определён круг лиц с COVID-19, подлежащих обязательной госпитализации.

Пациенты, которые лечились на дому, имели заболевание в лёгкой форме. Но ситуацию осложнило то, что по некоторым адресам позднее возникла вспышка. У врача есть время на обжалование решения суда.