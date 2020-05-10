Уфа, , 15:47 — REGNUM Три женщины и трое мужчин погибли во время пожара, который произошел в тепличном комплексе в Башкирии 9 мая. Об этом 10 мая сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в оперативных службах.

По информации журналистов, установлены личности трех мужчин, погибших в огне в деревне Тимирово. Одному погибшему жителю Уфы было 32 года, второму жителю Дюртюлей — 38 лет. Также установлена личность 21-летнего мужчины.

Кроме этого, специалисты установили личности двух женщин — жительниц Дюртюлинского района. Одной из них было 38 лет, второй — 40 лет. Сейчас оперативные службы устанавливают возраст еще одной погибшей женщины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 9 мая утром в Туймазинском районе произошел пожар в тепличном комплексе. Во время борьбы с огнем спасатели нашли тела шести человек. Один мужчина успел спастись. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.