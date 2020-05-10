Москва, , 15:36 — REGNUM С 12 мая в Москве будет открыто 48 из 78 закрытых из-за распространения коронавируса вестибюлей станций метро. Об этом 10 мая заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, сообщает ТАСС.

В первую очередь планируется открыть вестибюли тех станций метро, где пассажиропоток в среднем составляет 1,5 тысяч человек в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском метро планируется организовать бесплатную раздачу масок и перчаток, но только определенным категориям пассажиров.

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