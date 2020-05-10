Прага, , 15:29 — REGNUM Правительство Чехии на собирается продлевать режим чрезвычайной ситуации, который введен с 12 марта по 17 мая из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 10 мая рассказал глава чешского правительства Андрей Бабиш на пражском телеканале CNN Prima News.

«Я думаю, что мы не будем обращаться с просьбой (в национальной парламент) о его (карантинного ограничительного режима) продлении», — заявил Бабиш.

Также он рассказал, что правительственное заседание по данному вопросу будет проведено 11 мая и в случае ухудшения ситуации с эпидемиологической обстановкой власти получат возможность быстрого введения ограничительных социальных мер, согласно новому закону, который в ближайшее врем должен принять национальный парламент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 мая, в День Великой Победы в Праге почтили память советских воинов, освободивших столицу Чехии от немецко-фашистских захватчиков.