Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в Алма-Ате уже пройден — ежедневный прирост сократился с 27 до 5%. Об этом 10 мая заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

По его словам, 92% новых случаев заражения коронавирусом выявляются из числа изолированных граждан, 7% — выявлены при прохождении скрининга и 1% — при обращении за медпомощью.

Бекшин добавил, что внедрение скрининга позволило выявлять скрытые очаги инфекции. Количество лабораторий в городе увеличено с двух до шести.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 мая в Казахстане выявили 5076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1828 человек, скончался 31 пациент.

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