Самара, , 15:36 — REGNUM Свыше 5000 бесплатных наборов доставили жителям Самарской области добровольцы в рамках акции «Продуктовая помощь». Об этом 10 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, работу волонтеров обсудили на очередном заседании областного оперативного штаба.

По словам руководителя департамента по делам молодежи Сергея Бурцева, за время проведения акции #МыВместе на территории Самарской области от пенсионеров была принята 50 221 заявка. При этом, в 28 287 случаях жители просили проконсультировать их по телефону. По остальным заявкам добровольцы оказали адресную помощь.

В рамках акции «Продуктовая помощь» они доставили 5133 бесплатных набора. 1100 праздничных наборов было передано участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Кроме этого, было выполнено 14 643 заявки на покупку продуктов и лекарств.

Отмечается, что оставшиеся заявки отрабатываются.

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