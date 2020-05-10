Махачкала, , 15:05 — REGNUM Республика Дагестан получит необходимые лекарственные средства для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В ближайшее время потребность республики в лекарствах будет удовлетворена, сообщили ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе Минздрава РФ.

Напомним, ранее Дагестан, где зафиксирована вспышка COVID-19, посетила группа экспертов федерального министерства и Росздравнадзора. Специалисты, в частности, провели обучающие вебинары для медработников республики, а также отметили недостаточное количество проводимых в регионе тестирований на коронавирус.

«В республику уже начали поступать необходимые лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции, в ближайшее время потребность будет удовлетворена», — заверили в Минздраве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 10 мая в Дагестане выявлено 2653 случая заражения коронавирусом нового типа, и по этому показателю республика занимает пятое место среди субъектов РФ. В регионе также зафиксировано 18 случаев смерти пациента с COVID-19.

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