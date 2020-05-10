Кишинёв, , 15:00 — REGNUM В двух населенных пунктах — Етулия и Чишмикиой Вулканештского района Молдавии 10 мая, согласно распоряжению №27 комиссии по чрезвычайным ситуациям, окончился карантин. Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Молдавии.

По данным ведомства, с 10 мая блок-посты на въезде и выезде из населенных пунктов снимаются. Граждане смогут без ограничений въезжать и выезжать за пределы населенных пунктов.

Карантин в данных населенных пунктах был введен 25 апреля. Контролировали его соблюдение 79 человек из министерства обороны и министерства внутренних дел Молдавии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии с 11 мая откроются рынки в районных центрах и селах. В таких крупных городах, как Кишинев и Бельцы, рынки пока возобновлять работу не будут.