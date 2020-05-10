Красногорск, , 14:51 — REGNUM Подмосковный госпиталь в «Крокус Экспо» на 1040 коек, который развернули для госпитализации пациентов с выявленными случаями заражения CARS-CoV-2 начнет свою работу 12 мая. Об этом сообщается в Instagram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Госпиталь развернут на площади 18 тыс. кв. м. По словам Андрея Воробьева, он оснащен современным медицинским оборудованием, в нем оборудованы палаты с душевыми, туалетами и телевизорами. Для работы привлекли врачей из разных регионов России. Одновременно стационар сможет принять свыше 1 тыс. больных.