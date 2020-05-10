Салехард, 10 мая 2020, 14:35 — REGNUM На Ямале по состоянию на 10 мая Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 72 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период пандемии в ЯНАО выявлено 1177 положительных тестов на SARS-CoV-2. Избавились от инфекции 166 человек, скончались трое.
Заражения коронавирусом в основе своей пришлись на месторождения — 75%. В стационарах лечение проходят 222 пациента с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 11 пациентов находятся в тяжёлом, трое — в крайне тяжёлом состоянии, семеро — на поддержке аппаратов ИВЛ.