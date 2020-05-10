Москва, , 14:31 — REGNUM Билет на рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» для желающих вернуться в России с острова Тенерифе в Испании обойдётся в два раза дешевле. О снижении стоимости в Telegram-канале сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

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Так, вместо заявленных ранее почти 32 тыс. рублей билет будет стоить 200 евро (16 тыс. рублей).

«Изменена стоимость перелета на рейсе #AFL2549 «Тенерифе 1 Барселона — Петербург — Москва». Она составит 200 евро», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что всем гражданам, оплатившим билеты по более дорогой цене, разница будет возвращена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минкомсвязи РФ заявили, что стоимость перелета на рейсе № AFL2549 Тенерифе — Барселона — Санкт-Петербург — Москва 14 мая составит 32 146 рублей с Тенерифе в московский аэропорт «Шереметьево» и 31 827 рублей — в аэропорт «Пулково» в Северной столице.

Напомним, ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало предварительный график авиарейсов для вывоза граждан РФ из 19 стран мира. Всего в период с 10 по 19 мая будет организовано почти два десятка вывозных рейсов.

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