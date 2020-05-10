Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Специальный авиарейс Берлин — Тбилиси доставил в Грузию более 180 граждан, передает 10 мая грузинское Общественное телевидение.

Все пассажиры прошли медосмотры, после чего их доставили в карантинные зоны, где они останутся две недели под наблюдением. Национальная администрация туризма Грузии арендовала 84 гостиницы для размещения граждан на карантин.

Напомним, с 21 марта власти Грузии прекратили авиационное сообщение по всем направлениям. Авиакомпании выполняют только вывозные рейсы. Воздушным, морским и наземным транспортом в Грузию вернулись уже 10 115 человек.

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