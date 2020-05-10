Кишинёв, , 14:25 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон наградил двух ветеранов Великой Отечественной войны высшей наградой государства — Орденом Республики. Об этом 10 мая президент Молдавии сообщил на своем telegram-канале.

10 мая Игорь Додон поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны — 96-летнего Вячеслава Георгиевича Перемитина и 95-летнюю Нину Ефимовну Кляевскую с 75-летием Победы.

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Вячеслав Георгиевич в годы Великой Отечественной войны был связистом и принимал участие в боях за освобождение Северного Кавказа, Украинской ССР, Молдавской ССР, Белорусской ССР, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Он удостоен множества наград, в их числе орден Боевого Красного Знамени, Орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа».

Нина Ефимовна в годы Великой Отечественной войны была старшим сержантом медицинской службы, «прошла от России до Польши и Германии» и была удостоена наград Орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Молдавии Игорь Додон 9 мая принял участие в торжественном перезахоронении останков воинов Красной армии, которое состоялось на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм».