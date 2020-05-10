Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM В Екатеринбурге 9 мая 2020 года традиционных мероприятий ко Дню Победы практически не было. Не прошёл по центру города парад, не прошагали наследники Победителей — участники многотысячной колонны «Бессмертного полка».

Самый маленький участник Алексей Колчин © ИА REGNUM

Некоторые традиционные мероприятия для этого значимого дня всё же были. Утром в небе пролетела воздушная военная техника, а вечером прогремел салют. Также по центру города прошла историческая реконструкция.

Появились и новые элементы праздника. Так, находящиеся на самоизоляции граждане смоли всем своим двором исполнить песни «День Победы», «Катюша» и другие. Звуковое сопровождение обеспечивали грузовики с аудиотехникой, которые заезжали во дворы, в которых живут ветераны.