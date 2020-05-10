Тбилиси, , 14:12 — REGNUM В результате съезда с дороги и падения в Дарьяльское ущелье на Военно-грузинской дороге грузового автомобиля пострадал гражданин России. Об этом 10 мая сообщает грузинская Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

В сообщении указывается, что идущий порожним и перевозящий жидкий газ грузовик съехал с Военно-грузинской дороги, упав в Дарьяльское ущелье, после чего «на место прибыли спасательные и пожарные группы главного управления региона Мцхета-Мтианети», и в настоящее время там работают сотрудники патрульной полиции.

«Из деформированной кабины спасатели вывели одного гражданина России», — также говорится в сообщении и добавляется, что у мужчины были повреждены нижние конечности и потому он был госпитализирован.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что легковой автомобиль врезался в кирпичный забор в Уфе.