Москва, , 14:09 — REGNUM Пока ещё сводки о выявленных носителях коронавируса и ситуация с жёсткими карантинными мероприятиями весьма сильно волнуют наше общество: как выжить, как справиться, как не потерять боевой дух. Все это, безусловно, важно, но, по большому счёту, вероятно правы те, которые, находясь в самоизоляции, задумываются о том, как изменилось за последние годы отношение к противоположному полу, почему одиночек становится все больше не только среди женщин, но и среди вполне обеспеченных и здоровых мужчин. Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила: в большинстве случаев так происходит из-за того, что люди упускают сам интерес к человеку, плохо понимают, что такое дружба и товарищество:

«В мире сейчас огромное количество одиноких людей. Женщины одинокие — всегда было привычно: на мальчиках природа экспериментирует экстримом, на мужчинах — богатые на войны и неурядицы прошлые века, равно как и век XX косил ряды мужчин активно. В современном мире свободные и одинокие мужчины стали таким же обыденным событием, как и женщины. Люди, в молодые годы устроив себе экспириенс под названием «молодая семья» и даже успев родить первых наследников, — к зрелости 35−40 лет, вступив в кризис среднего возраста — время переоценки прошлых лет, отношений, деятельности, серьезности жизни, призванности и нахождения своего места, — начинают рушить свой сложившийся мир. Оказывается, и шли мы не туда, и окружение у нас не то, и навыки бы нам поменять, и к Богу скоро, а что я там скажу?

И начинает этот зрелый человек, оглядываясь на опыт прошлых лет, строить совсем новую реальность — перфекционистически, не давая себе право на новую ошибку, времени-то осталось всего ничего, тут уже перебирать партнеров для жизни не будешь, тут надо сразу в яблочко, чтоб 100 процентов попадания, а иначе — зачем же мучиться с тем, что будет плохо и грустно?

Одинокие зрелые люди в поиске — для них специально придумали интернет-забавы, зарабатывающие на одиночестве, — сайты знакомств. Встретить свою потенциальную половину на ходу, в метро и в магазине — по западному примеру не безопасно, нет гарантии в том, что понравившийся человек свободен, не обременен отношениями, обязательствами, не болен и ухожен не только внешне, но и гигиенически, не сын психически больных родителей и сам не страдает маниакальными придурями. Кто его знает, что там у него на завтрак было, может, сырая печень свежеубитого детеныша брумбука…

Что во всей этой составляющей знакомства упущено, как вы думаете? Упущен сам интерес к человеку, дружба и товарищество. Люди в тиндере ищут быстрое удовлетворение своих дефицитов — от «секса на раз-два» до «умрем в один день». Дефицит — «Кто ж водички-то подаст» (не кому я подам, а кто мне).

Главный запрос современного одинокого человека — претензия к любви. Ты должен любить меня так-то и так-то, на первой встрече говорят они друг другу. Если ты не желаешь — за углом меня ждет ещё 100 500 гипотетических партнеров. Но на деле оказывается, что за углом нет никого, там те же дефицитообразующие одинокие, со своими списками предпочтений, когда, как и в какое время их необходимо любить и что будет, если ты, взяв обязательства, — обманешь, будешь любить не так, не с той отдачей, не с нужной ему интенсивностью и не по тому графику.

Люди знают о себе много — от коучей они выучили слово «интроверт» и на каждом углу его вставляют. От детских психологов они выучили «конгруэнтность», от тренеров по фитнесу «интенсивность», от практических психологов «зона комфорта». К сожалению, за этими оторванными от жизни терминами нет главного — человеку нужен человек — для дружбы и товарищества. Не для употребления на обед и сон, не для удобства — сейчас туалетная бумага и стиральная машина обеспечивают ежесекундные удобства настолько, что люди привыкли не иметь сложностей. А дружба — это не всегда просто, да она и не должна быть простой.

Дружба — это воспитывание собственной души — требовательность к себе, внимание к своим реакциям, прощение чужих индивидуальностей, деликатность, мобильность, вера в общность. Дружбе не научишься в игре танчики, и в современном кинотеатре также ее не преподадут — в настоящей дружбе нет трагедии и героизма, это будничное ежеминутное принятие потребностей друга как основных, при этом не делая из себя жертвы. Партнерские любовные отношения могут быть замешаны исключительно на тесте дружбы, и уж точно не на удовлетворении нужд и дефицитов ценой собственной свободы. Водружать — ставить интересы партнера на пьедестал, зная, что партнер на такой же пьедестал поставил тебя.

Но пока еще есть в нашей жизни шанс на справедливое — в этом мире дефицитной любви нельзя забывать, что пока ты, одинокий человек, ищешь партнера, друга, соратника и близкого среди окружающих тебя лиц, — кто-то в этой же толпе обязательно ищет такого же соратника — тебя, и при встрече вы легко, как пазлы, состыкуетесь, образуя общее на двоих», — резюмирует Полина Шамрай.

Напомним, весь апрель и первые недели мая из-за мировой эпидемии коронавируса в России объявлены нерабочими. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях».

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский прогнозирует мир одиноких людей