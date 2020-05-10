Саранск, , 14:03 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно внесённым изменениям, теперь в общественных местах граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) рук — одноразовые перчатки.

Эта мера будет действовать аналогично масочному режиму: в общественном транспорте, такси, в магазинах и аптеках, в объектах, где заключаются договоры услуг связи, включая точки продаж мобильных телефонов и планшетов.

«Производить обслуживание только при условии нахождения покупателей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах) и средствах индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток), а также обеспечить путем продажи или безвозмездной раздачи на входе покупателям СИЗ», — говорится в документе.

Изменения в указ внесены 10 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности действует на территории республики c 18 марта.

Жители республики обязаны соблюдать режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома только в некоторых случаях.

До настоящего момента в республике подтверждено 1148 случаев заражения коронавирусной инфекцией.