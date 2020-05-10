Москва, , 13:54 — REGNUM Запланированный на 10 мая вывозной рейс, который должен проследовать по маршруту «Денпасар — Новосибирск — Екатеринбург — Москва» и вывезти с остров Бали в Индонезии застрявших там из-за коронавируса граждан РФ, перенесён на 11 мая. Об этом 10 мая сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале «Госуслуги: Бали — РФ».

«Изменена дата и время вылета рейса #SDM6296 «Денпасар — Новосибирск — Екатеринбург — Москва» на 11 мая в 13:30 по местному времени (8:30 мск)», — говорится в сообщении.

Также в министерстве уточнили, что на данный авиарейс открыта дополнительная регистрация пассажиров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Узбекистана в Южную Корею спецрейсом вернулись более 30 человек.