Краснодар, , 13:47 — REGNUM До 23 мая будут действовать карантинные меры на территории Краснодарского края, решение принято 10 мая на заседании регионального оперштаба.

«Совместно с главврачами краевых клиник, руководством Роспотребнадзора региона приняли решение продлить карантин до 23 мая. Мы видим, что вирус продолжает распространяться. Число заболевших в крае достигло уже 1929 человек. У нас уже нет ни одного «чистого» муниципалитета. Поэтому расслабляться нельзя, как и нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты», — об этом написал в телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На заседании оперштаба его участники признали, что для снятия карантинных мер в регионе пока рано. Звучали предложения продлить карантин до конца мая и даже до середины июня, однако в итоге решение принято о продлении карантина до 23 мая.