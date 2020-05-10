Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM Общественный транспорт в Нур-Султане запустят после решения государственной комиссии по обеспечению режим чрезвычайного положения, сообщили 10 мая на странице компании City Transportation Systems (CTS) в Instagram.

После восстановления транспортного сообщения откроются дополнительные тарифы. В частности, дети до 18 лет и льготники смогут ездить в автобусах бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание государственной комиссии, на котором будет принято решение о режиме чрезвычайного положения в Казахстане, пройдет 11 мая под председательством президента республики Касым-Жомарта Токаева.

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