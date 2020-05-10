Маскат, , 13:48 — REGNUM В Омане за сутки выявили 175 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 3 тыс. 399 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 17 человек, за последние сутки никто не скончался.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн человек.