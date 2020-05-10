Ташкент, , 13:50 — REGNUM Из Узбекистана в Южную Корею вернулись более 30 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Узбекистане.

По их словам, 10 мая в 14:53 по местному времени специальным рейсом, организованном узбекским правительством, в международный аэропорт Инчхон прибыли 34 гражданина Южной Кореи, а также девять иностранцев, среди которых граждане США, России, Великобритании и Франции.

По возвращении все пассажиры прошли карантинный досмотр и помещены на двухнедельный домашний карантин.

Известно, что это второй специальный рейс из Узбекистана. Первый рейс состоялся 26 апреля.

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Напомним, что 1 марта власти Узбекистана приняли решение запретить международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.