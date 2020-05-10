Владикавказ, , 13:38 — REGNUM В Северной Осетии 9 мая скончались двое сотрудников станции скорой помощи — женщина-врач и водитель, оба 1955 года рождения. Факт гибели медработников подтвердили в министерстве здравоохранения региона. Оба умерших были госпитализированы с пневмонией, врачи боролись за их жизни, но спасти коллег не удалось.

«Сегодня поступила еще одна печальная весть — два новых летальных исхода среди персонала медицинских учреждений. Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших», — сказал в своем обращении глава минздрава Тамерлан Гогичаев.

Он напомнил, что ранее скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, врач-терапевт. Женщине было всего 49 лет, она работала в одной из республиканских поликлиник.

По данным оперативного штаба, в Северной Осетии на 10 мая 1575 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки их стало больше на 70. Выздоровели за все время 296 человек, умерли — десять.

Региональный оперативный штаб сообщает другие цифры. По его данным, число жителей РСО-Алании с COVID-19 составило 1647. За сутки их стало больше на 72. Госпитализированы 88 человек. Скончались 12 пациентов.

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