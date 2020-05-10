Кишинёв, , 13:45 — REGNUM С призывом «не перегружать» детей в период дистанционного обучения обратился к преподавательскому составу Молдавии министр образования культуры и исследований Игорь Шаров в эфире программы «Главное», сообщает 10 мая Point.md.

По словам министра, кто бы не пытался его убедить в том, что за дистанционным образованием стоит будущее, «школа всегда есть, была и будет».

"Когда мы говорим о здоровье детей, я еще раз попрошу преподавательский состав не перегружать детей», — заявил Шаров.

Министр добавил, что по этому поводу часто поступают звонки и письма. Шаров также отметил, что качество преподавания разное в зависимости от уровня. Например, оно отличается в детских садах, в начальных классах, в классах гимназий, лицеев, в университетах, профессионально-технических училищах. Там есть свои сложности. Но как отметил министр, больше всего проблем на начальных этапах образования. Он уточнил, что речь идет о детских садах и начальных классах.

«Есть перегибы и со стороны воспитателей. Я хочу к ним и к учителям начальных классов также обратиться, чтобы они не перегружали детей и понимали, что сейчас [во время дистанционного обучения в связи с пандемией коронавируса — ИА REGNUM] родители выполняют их роль. Это понимание необходимо до конца учебного года. А насчет того, чтобы наверстать, мы всегда наверстаем», — подчеркнул министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии в связи с пандемией коронавируса отменили школьный выпускной и торжественную линейку по случаю окончания учебного года.