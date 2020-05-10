Москва, , 13:34 — REGNUM Протоиерей Владимир Бушуев, который являлся настоятелем Покровского храма в московском районе Измайлово, умер от осложнений после пневмонии нового типа, вызываемой новым коронавирусом. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба Московской городской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

«9 мая 2020 года, на 68-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Владимир Алексеевич Бушуев родился 15 сентября 1952 г. в Москве и после окончания службы в рядах Советской армии с 1973 по 1981 год был референтом редакции «Журнала Московской Патриархии», параллельно обучаясь в Московской духовной семинарии и в Московской духовной академии. После этого был в 1982 году рукоположен в сан диакона, затем — иерея, а потом был настоятелем в ряде храмов. С 1998 г. стало настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове г. Москвы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 мая из-за вызванных новым коронавирусом осложнений скончался главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков).