Талдом, Московская область, , 13:23 — REGNUM Москвичка Ольга Антонова стала одной из многих пациенток ЦРБ в Талдоме (Московская область). О том что она больна COVID-19, узнала спустя неделю после лечения антибиотиками. В интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала, что ей даже потребовалась реанимационная помощь — в таком плохом состоянии поступила в стационар. Но все уже позади, поправляться помогают … танцы.

ИА REGNUM: Ольга Михайловна, как вы поняли, что заболели?

Ольга Антонова: 4 апреля, проснувшись рано утром, я почувствовала недомогание. Температура была 37, но к вечеру она поднялась до 38,5. На следующий день появился сухой кашель. Я вызвала врача, он прописал мне антибиотики, но в течение недели температура у меня не падала. Курс антибиотиков не помог, и я почувствовала, что со мной происходит что-то неладное, что-то со мной не так. Температура совершенно не падала — 37,5 и 37,5.

Тогда я вызвала скорую помощь. В поликлинике у меня взяли анализ на COVID-19, сделали мне снимок, который показал двустороннюю пневмонию. Когда результат оказался положительным, меня перевели в Талдомскую больницу (Дмитровский район Подмосковья). На тот момент моё состояние было крайне тяжелым. В палату пришла бригада врачей, они выяснили, что в моей крови резко снизился процент кислорода и сразу забрали меня в реанимацию. Целых четыре дня мне оказывали круглосуточное медикаментозное лечение. Эта больница оснащена современным оборудованием и лекарствами, полностью оборудованна под лечение больных с COVID-19. После четырёх дней интенсивной терапии я ожила и динамика на выздоровление пошла вверх.

Я сама попросилась в терапевтическое отделение, где продолжила лечение под присмотром добрых и отзывчивых врачей. Всем им огромное спасибо! Эти доктора спасают людей от тяжелой формы пневмонии и COVID-19. На данный момент я нахожусь в режиме самоизоляции, чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет, надеюсь, что также хорошо со мной будет и в дальнейшем.

ИА REGNUM: Ольга Михайловна, что помогает вам сейчас восстанавливаться?

Ольга Антонова: Восстанавливаюсь танцами, правда пока — не каждый день. Танцую по 15 минут и хорошо себя чувствую. Никаких лекарств уже не принимаю, но по утрам иногда появляется кашель, но общее состояние — нормальное.

ИА REGNUM: Вам известно, заболели ли те, кто вас лечил до того, как у вас подтвердился COVID-19?

Ольга Антонова: Я такой информацией не владею, но меня изначально лечили люди, облачённые в средства индивидуальной защиты. Тест на SARS-CoV-2 брала женщина, полностью облачённая в защитный костюм.

ИА REGNUM: В реанимационном отделении вас подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких или обошлось?

Ольга Антонова: Обошлось, в реанимации мне обеспечили дополнительную кислородную поддержку, делали великолепные ингаляции, которые реально помогали, потому что после них я раскашлялась. Также, выполняя рекомендации врачей, я лежала на животе, переворачивалась в течение дня на левый и правый бок и все время откашливала. Поэтому у меня резко пошёл кислород вверх. На четвёртые сутки трубки убрали. И ещё сутки я самостоятельно спала, без кислородный поддержки.

Перевести в палату из реанимации я попросила для того, чтобы расхаживаться, чтобы в движении становилось лучше. Поскольку динамика была хорошая — меня перевели. Там под присмотромврачей и их лечения с капельницами, мне становилось все лучше и лучше. Ингаляции, противокашлевые препараты, и другие средства, помоги ли мне выздороветь.

ИА REGNUM: Как ваше окружение, как на работе восприняли известие о вашей болезни? Не было ли агрессии: «Такая-сякая нас заразила, проверяться теперь придётся»?

Ольга Антонова: Дело в том, что на работу я ещё не ходила, две недели буду находиться на самоизоляции. Пока болела, мне звонили с работы, поддерживали, чтобы я побыстрее выздоравливала, агрессии никакой не было. Какая может быть агрессия, когда в стране сложилась такая ситуация, столько болеют, столько заболевают этой заразой? Мы наоборот должны друг-другу относиться снисходительно, с добротой. Очень хотелось, чтобы нашли побыстрее вакцину от этого вируса.

ИА REGNUM: Здоровья вам, Ольга Михайловна! У вас день Победы двойной получился.

Ольга Антонова: Всем вашим читателям ИА REGNUM — тоже здоровья: берегите себя, пользуйтесь индивидуальными средствами защиты и старайтесь по возможности не находиться в огромном скоплении людей. Самоизоляция это — самый надёжныйспособ избежать болезни.

Как уже сообщало информационное агентство ИА REGNUM, на 10 мая в 85 регионах России зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 34 306 человек.

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